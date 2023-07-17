دولي

روسيا تعلن تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

روسيا تعلن تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الكرملين الروسي إن أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف اهذه الليلة "انتهى عمليا" مؤكدا أن روسيا مستعدة للعودة إليه عندما تلبى شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم الاثنين، مضيفا "ما إن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق حول الحبوب".

وسبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 تموز/يوليو، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

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