شادي عثمان يتحدث لـ "دنيا الوطن" حول مستجدات صرف مخصصات الشؤون

قال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، شادي عثمان، اليوم الاثنين، "إننا حالياً نقوم بالإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بموضوع تحويل الأموال المخصصة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، لوزارة المالية برام الله".





وأضاف عثمان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه "سيتم مع نهاية هذا الشهر الاهتمام بهذه الإجراءات، بحيث تكون السلطة قادرة على الصرف بداية الشهر القادم".





وكان وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، نفى في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، ما يتم تداوله عن تحديد موعد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وقال إنه "غير صحيح ولا موعد محدد حتى الآن".

رام الله - دنيا الوطن