دولي

بعد أشهر من القطيعة.. بايدن يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع نتنياهو

بعد أشهر من القطيعة.. بايدن يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع نتنياهو
نتنياهو وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد أشهر من القطيعة بين الاثنين.

وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن "المكالمة الهاتفية المرتقبة بين بايدن ونتنياهو قد تتم الليلة، عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى واشنطن".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه سيتم التطرق إلى عدة قضايا منها "خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء".

وأمس الأحد، غادر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى الولايات المتحدة في زيارة سياسية، ومن المتوقع أن يلتقي هرتسوغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما سيلقي خطاباً في مجلس النواب، وفق (القناة السابعة) الإسرائيلية.

وكان هرتسوغ، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، وذلك قبل توجه الأول إلى الولايات المتحدة.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن هرتسوغ ونتنياهو ناقشا القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران لزعزعة استقرار المنطقة.

وكان وزير إسرائيلي من حزب (ليكود) الحاكم، قال إن الإدارة الأميركية تتعامل مع نتنياهو، "بشكل مهين".

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) تصريحات للوزير الذي لم تكشف عن اسمه وخلال محادثة مغلقة قوله: إن "الإدارة الأمريكية تتصرف بشكل غير عادل ومهين تجاه نتنياهو".

في السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير قوله: "آمل وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستحترم الناخب الإسرائيلي الذي اختارنا".

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