العليا للعشائر تدعو المواطنين بعدم استخدام السلاح والألعاب النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، أبناء شعبنا في قطاع غزه للتخلي عن استخدام السلاح وإطلاق النار في الهواء وأيضاً الألعاب النارية والمفرقعات التي تقلق وتروع المواطنين في احتفالات نتائج الثانوية العامة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين.وأعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن تمنياتها بالنجاح لجميع أبنائنا في امتحانات الثانوية العامة والسلامة والاستقرار لشعبنا في مجتمع يسوده النظام والقانون.وطالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر المواطنين في قطاع غزه بالتعبير عن فرحتهم بأساليب أكثر رقيآ وآمنآ وسلامً وإلى إنهاء ظاهرة إطلاق النار والمفرقعات النارية في المناسبات وخاصة احتفالات الثانوية العامة.وأضافت الهيئة أن هذه العادة التقليدية السيئة والذي يحاول البعض التعبير عن سعادته بنجاح أقربائه على حساب غيرهم من الأبرياء والتي أزهقت العديد من أرواح الأبرياء في السنوات الماضية وحولت حياة العديد من العائلات إلى مآسى وأدخلت الحزن والهم والندم بدلا من أن تدخل الفرح والبهجة والسرور.وثمنت الهيئة العليا لشؤون العشائر القرارات والتعليمات المشددة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في غزه مؤكدة وقوفها إلى جانب الشرطة لحفظ النظام والقانون.