غزة: بيان للنيابة العامة حول إطلاق النار واستخدام المفرقعات خلال نتائج الثانوية العامة





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على لسان المتحدث باسم النيابة العامة، المستشار أحمد السوسي، أن استخدام المفرقعات وإطلاق النار، جريمة يعاقب عليها القانون، وضبط كل حالات إطلاق النار واستخدام المفرقعات فوراً وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مع ضبط السلاح المستخدم والمواد المفرقعة ومصادرتها وفقاً للقانون.



كما أكّد النائب العام على التنسيق الكامل وتضافر الجهود مع قيادة الفصائل الوطنية برفع الغطاء التنظيمي، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته؛ حفاظاً على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعاً لتكدير صفو الطمأنينة العامة، وحمايةً لأمن وسلامة المجتمع، وتطبيقاً لسيادة القانون.



ودعا النائب العام كافة الجهات الحكومية والوطنية والمجتمعية إلى المشاركة والمبادرة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة وزارة الأوقاف، والعلماء والدعاة، ونشطاء التواصل الاجتماعي، داعياً إلى استمرار السعي الإيجابي البنّاء لتغيير ثقافة العنف، وتعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، متمنّياً لأبنائه طلبة الثانوية العامة النجاح والتفوق والتوفيق في حياتهم العلمية.







رام الله - دنيا الوطنأصدر النائب العام، بغزة، المستشار محمد النحال، تعليماته المشددة إلى كافة النيابات وأقسام الشرطة والمباحث العامة في المحافظات، للاهتمام والتعامل بحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري والمفرقعات بوجه غير مشروع خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2023م.