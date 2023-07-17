الجبهة الديمقراطية تعلن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة

كما أشارت إلى أنه في "المؤتمر العاشر لإقليم قطاع غزة نسبة الحضور بلغت 95.8 %، ونسبة النساء بلغت 24.3%".



وقالت الجبهة: "ناقشت جميع المؤتمرات التي عقدت عبر محطاتها المؤتمرية المختلفة التقارير التنظيمية إلى جانب برنامج العمل الوطني والاجتماعي والديمقراطي لإقليم قطاع غزة والورقة السياسية بعنوان «إنه الضم يا ذكي» للرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام".



وأردفت: "أيضاً تم مناقشة التعديلات على النظام الداخلي والبرنامج السياسي وهي محدودة لا تغير بصلب النظام الداخلي والبرنامج السياسي والتي سيجري التصويت على المواد المعدلة في المؤتمر الوطني العام الثامن للجبهة".



وأكدت أنه في ختام أعمال المؤتمر الوطني العام العاشر لإقليم قطاع غزة "جرى انتخاب المندوبين من إقليم قطاع غزة للمؤتمر الوطني العام الثامن للجبهة والذي سيعقد خلال الفترة القادمة وكذلك جرى انتخاب للمؤتمر الوطني العام الثامن للجبهة الديمقراطية عن كل 60 رفيق حزبي يمثلهم رفيق بالمؤتمر الوطني العام الثامن وكل 200 رفيق ديمقراطي وحسب متوسط الاجتماعات يمثلهم رفيق بالمؤتمر الوطني العام الثامن".



ووجه "المؤتمرون تحية الإجلال والإكبار لشهداء الجبهة الديمقراطية وجناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية وإلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال والتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة وفي مناطق الــ 48 وفي مخيمات الشتات واللجوء والمهاجر".



وتلقى المؤتمر "العديد من برقيات التضامن والتهنئة لعدد من الأحزاب والقوى الوطنية وأقاليم الجبهة الديمقراطية في كافة أماكنها المختلفة"، بحسب البيان.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، عن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة.وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "انعقدت أعمال المؤتمر بعد انجاز جميع المحطات المؤتمرية بإشراف اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي حددت جدول أعمال وآليات عقد المؤتمرات استناداً للنظام الداخلي وورقة التحضير للمؤتمر الوطني العام الثامن الصادر عن اللجنة التحضيرية (اللجنة المركزية) واستمر عقد المؤتمرات ثلاث شهور".وأضافت الجبهة "استطاعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عقد مؤتمرها بإقليم قطاع غزة بعد معركة ثأر الأحرار، وأنجزت محطاته المؤتمرية بنجاح، استجابة لاستحقاقاته وبما يعزز من لحمتها الداخلية وصون العملية الديمقراطية التزاماً بالنظام الداخلي باعتباره القانون الأساسي الناظم للعلاقات الداخلية الحزبية والنضالية والكفاحية بين عموم أعضاء الجبهة الديمقراطية وهيئتها القيادية".وتابعت، أنه "تشكل عضوية المؤتمر الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة ما نسبته 24.3% من المرأة، ونسبة الشباب (ما بين سن 18 حتى 29 سنة) 28%".ولفتت إلى أن "المؤتمر بدأ بكلمة ترحيبية من الرفيق صالح ناصر أمين إقليم قطاع غزة، وكلمة لنائب الأمين العام للجبهة الرفيق فهد سليمان كانت توجيهية لأعضاء المؤتمر".وذكرت الجبهة، أن "المؤتمر ناقش تقرير العضوية الذي تضمن سير أعمال المحطات المؤتمرية بدءاً من مؤتمرات المحليات والمناطق والفروع والمحافظات والقطاعات التنظيمية المختلفة وانعقدت جميع المؤتمرات بنصاب وفق النظام الداخلي فاق الثلثين".وأشارت إلى أنه تم "عقد 193 مؤتمراً محلياً بنسبة حضور 81.1 %، وعقد 15 مؤتمر منطقة بنسبة حضور 89.2 %، وعقد 24 مؤتمر فرع بنسبة حضور 82.2 %، وأيضاً عقد 9 مؤتمرات على صعيد المحافظات والقطاعات بنسبة حضور 89.9 %".