غزة: دائرة الجرائم الإلكترونية تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين
أصدرت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن التعاطي مع اتصالات مجهولة المصدر.
وقالت دائرة الجرائم في تصريح صحفي: "نحذر من التعاطي مع أشخاص يقومون بالاتصال ببعض المواطنين، ويطلبون إرسال مبالغ مالية عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى فتح حساب بنكي لتقديم مساعدات مالية أو منح طلابية".
وأضافت: "بالمتابعة تبين أنهم مُحتالون من خارج قطاع غزة يجمعون الأموال بطرق غير شرعية عبر النصب والاحتيال"، مشددة على ضرورة الحذر وعدم التعاطي مع أية اتصالات وطلبات مجهولة المصدر.
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