غزة: دائرة الجرائم الإلكترونية تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين





وأضافت: "بالمتابعة تبين أنهم مُحتالون من خارج قطاع غزة يجمعون الأموال بطرق غير شرعية عبر النصب والاحتيال"، مشددة على ضرورة الحذر وعدم التعاطي مع أية اتصالات وطلبات مجهولة المصدر.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن التعاطي مع اتصالات مجهولة المصدر.وقالت دائرة الجرائم في تصريح صحفي: "نحذر من التعاطي مع أشخاص يقومون بالاتصال ببعض المواطنين، ويطلبون إرسال مبالغ مالية عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى فتح حساب بنكي لتقديم مساعدات مالية أو منح طلابية".