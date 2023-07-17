دولي

نتنياهو: لن نسمح لمجموعة في الجيش بالتحكم بأمننا

نتنياهو: لن نسمح لمجموعة في الجيش بالتحكم بأمننا
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
شن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الاثنين، هجوماً على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش، احتجاجاً على خطة إضعاف القضاء.

وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، إنه "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين"، معتبراً أنهم "يهددون أمن الدولة".

يأتي ذلك مع تصاعد رقعة الاحتجاجات ضد مخطط الإصلاحات القضائية الرامي لإضعاف المحكمة العليا، وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته.

وتتزايد التهديدات من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش، إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.


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