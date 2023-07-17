دار الإفتاء الفلسطينية تصدر العدد 167 من مجلة الإسراء

رام الله - دنيا الوطنبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد (167) من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته للشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: "نفحات إيمانية على درب النهوض من وحل الهزائم"، تحدث فيها عن ضرورة التزود بما يلزم لاستنهاض الهمم وعقد الأمل على الحاضر والمستقبل دون خلجات الإحباط من الجراح.كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (المهاجر سلمان الفارسي يلقن أخاه الأنصاري أبا الدرداء درساً في فقه المنهج)، وتضمن العدد مقالات: (دلالة الهجرة النبوية على مشروعية حب الوطن) الشيخ د. محمد يوسف، و(شخصيات مؤثرة في نجاح الهجرة) أ. شريف مفارجة، و(خصائص مجتمع المدينة) أ. كمال بواطنة، و(دور مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته في مواجهة التغيرات المناخية) د. حمزة ذيب، و(التصوف في الإسلام) أ. يوسف عدوي، و(تشابه دعوة رسول الله مع غيره من الرسل) أ. لبيب طه، و(انفعالات الرحالة على عتبات المسجد الأقصى المبارك) الشيخ عمار بدوي، وقصيدة (همسة وفاء) أ. زهدي حنتولي، وقصيدة (القرارات) أ. يوسف شحادة، وتضمن العدد كذلك زاوية: (مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، و(اقرأ وتذكر) أ. إيمان تايه، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 165 وأسماء الفائزين فيها، مع التنويه إلى أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.