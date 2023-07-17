﻿المفتي العام يدعو إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية





وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذه الظاهرة تنشط في فصل الصيف الذي يعج بالمناسبات والأفراح، وطالب سماحته الجهات المعنية في محافظات الوطن، بمحاربة هذه الظاهرة ومعاقبة التجار المخالفين.





وأضاف أن الأهل مطالبون بمراقبة أولادهم، وعدم السماح لهم بشراء المفرقعات النارية وإطلاقها، التي قد تحول بهجة الفرح إلى كارثة كان من الممكن تلافيها.





واعتبر أن هذه الظاهرة غير صحية ولا تعبر عن الفرح، بل هي مصدر إزعاج للكبار، وترويع للصغار، وطريقة من طرق إضاعة المال وصرفه بغير حق.



رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، المواطنين إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين سواء المستخدمين لها أم المتواجدين في محيط استخدامها، لما تسببه من حروق وتشوهات، "قد تصل إلى عاهات مؤقتة أو دائمة، إضافة إلى إحداثها أضراراً في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، وخطرها يتعدى إلى التسبب بتلوث بيئي يؤثر على الصحة والسلامة العامة".