دولي

درجات حرارة قياسية.. موجة حر غير مسبوقة في دول أوروبية

درجات حرارة قياسية.. موجة حر غير مسبوقة في دول أوروبية
موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال موجة الحر الشديدة تجتاح مدن أوروبا، في ظل توقعات بتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة التي تواصل ارتفاعها.

وتشهد كل إيطاليا واليونان وإسبانيا، درجات حرارة قياسية، وبينما تطلب السلطات الإيطالية من السياح والمقيمين في روما على حد سواء بضرورة الاحتماء خلال أكثر أوقات اليوم حرارة.

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع مع توقع تحطيم درجات الحرارة رقمًا قياسيًا في روما الاثنين، حسب ما نقلت قناة (سي إن إن).

وتعيش إيطاليا على غرار عدة مناطق أوروبية تحت وطأة موجة حر شديدة، أعلنت السلطات بسببها أمس الأحد حالة تأهب قصوى في 16 مدينة، علما أن درجة الحرارة مرشحة للارتفاع لمستويات قياسية في جنوب أوروبا خلال الأيام المقبلة، حسب تحذيرات الخبراء.

وفي إسبانيا، قالت السلطات في جزيرة "لا بارما" إنها أجلت ما لا يقل عن 4000 شخص بعد اندلاع حريق غابات وخروجه عن نطاق السيطرة.

وتشهد إسبانيا وإيطاليا وكذلك اليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ عدة أيام، مما ألحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية وأزعج السائحين الذين باتوا يبحثون عن مكان يستظلون تحته من أشعة الشمس.

وضربت عاصفة حرارية جديدة، أطلق عليها اسم "شارون"، المنطقة الأحد قادمة من شمال أفريقيا، وهو ما يمكن أن يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع.

وأصدرت خدمة أخبار الطقس الإيطالية (متيو.إت) تحذيرا اليوم الأحد، قائلة "علينا الاستعداد لعاصفة حرارية شديدة ستغطي البلاد بأكملها يوما بعد يوم".

وأضافت "في بعض الأماكن، ستُكسر درجات الحرارة القياسية المسجلة في الماضي".

وإلى جانب العاصمة الإيطالية، صدرت تنبيهات صحية في مدن فلورنسا بوسط البلاد وباليرمو في صقلية وباري في جنوب شرق إيطاليا.

وأغلقت اليونان يوم الجمعة موقع الأكروبوليس الأثري لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

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