دولي

أردوغان يبدأ جولة خليجية اليوم

أردوغان يبدأ جولة خليجية اليوم
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، جولة خليجية، تشمل السعودية والإمارات وقطر.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول) فإن الجولة ستبدأ اليوم وتنتهي في الـ 20 تموز/يوليو الجاري.

وقال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، في تصريحات تلفزيونية، إن بلاده ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال الزيارة المرتقبة لدول خليجية.

وأكد على وجود فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في العديد من المجالات، بدءا من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولا إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية.

وأشار أن زيارة الرئيس التركي للخليج ستتمخض عن مجموعة من النتائج الملموسة، وتابع: "سنجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية أنه سيكون هناك المزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم منها سيتحقق فوريا وقسم آخر سيكون خلال مدة معينة لكن يمكنني القول أن تدفق رأس المال سيكون كبيرا".

وشدد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تمويل طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال.

ولفت إلى أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين وخاصة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.

وأردف: "ستكون هناك فرص عمل، وصادرات، وسوف ينمو اقتصاد تركيا، وبالطبع أعتقد أن جميع أفراد شعبنا سيحصل على نصيبه من ذلك".

أخبار ذات صلة

درجات حرارة قياسية.. موجة حر غير مسبوقة في دول أوروبية

درجات حرارة قياسية.. موجة حر غير مسبوقة في دول أوروبية

أردوغان يبدأ جولة خليجية اليوم

أردوغان يبدأ جولة خليجية اليوم

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول &quot;خاطفي&quot; الباحثة الإسرائيلية بالعراق

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول "خاطفي" الباحثة الإسرائيلية بالعراق

قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

غالانت يصدر قراراً بشأن قضية جنود الاحتياط الممتنعين عن الخدمة العسكرية

غالانت يصدر قراراً بشأن قضية جنود الاحتياط الممتنعين عن الخدمة العسكرية

وكالة بلومبرغ تكشف: هكذا يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية

وكالة بلومبرغ تكشف: هكذا يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية

ما هو الجهاز الذي وضعه الأطباء في جسد نتنياهو؟

ما هو الجهاز الذي وضعه الأطباء في جسد نتنياهو؟

مسؤول أميركي كبير يوجه تحذيراً لروسيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب

مسؤول أميركي كبير يوجه تحذيراً لروسيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

﻿المفتي العام يدعو إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية

﻿المفتي العام يدعو إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الشيخ يلتقي مسؤولاً كويتياً ويضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الشيخ يلتقي مسؤولاً كويتياً ويضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم والدواجن بأسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم والدواجن بأسواق قطاع غزة

ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الـ43 من طلبتها.. جامعة النجاح الوطنية توقد شعلة الخريج

ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الـ43 من طلبتها.. جامعة النجاح الوطنية توقد شعلة الخريج

العملات: ارتفاع الدولار أمام الشيكل

العملات: ارتفاع الدولار أمام الشيكل

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة

منوعات

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

نادين الراسي تكشف عن مرض أصابها بطفولتها أبعد عنها صديقاتها

نادين الراسي تكشف عن مرض أصابها بطفولتها أبعد عنها صديقاتها

فيديو: حفيدة هيفاء وهبي تبهر الجمهور برقصها على أنغام جدّتها

فيديو: حفيدة هيفاء وهبي تبهر الجمهور برقصها على أنغام جدّتها

أثارت موجة من السخرية.. ياسمين عز توجّه نصيحة غريبة للسيدات

أثارت موجة من السخرية.. ياسمين عز توجّه نصيحة غريبة للسيدات

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

عربي

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

الأردن وقطر يحذران من استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها

الأردن وقطر يحذران من استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها

شاهد: حزب الله ينشر مقطع فيديو لمناورات تحاكي احتلال مستوطنات إسرائيلية

شاهد: حزب الله ينشر مقطع فيديو لمناورات تحاكي احتلال مستوطنات إسرائيلية