إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية بإصابة شاب بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، واعتقال خمسة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.وذكرت المصادر، أن شاباً أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة.وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانياً.