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مصر: مصرع خمسة أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

مصر: مصرع خمسة أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة
انهيار عقار في مصر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الاثنين، جراء حادث انهيار عقار مكون من خمسة طوابق في حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما جاء على موقع صحيفة (اليوم السابع)، فقد "تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي وأربعة طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحي بمعدات لرفع الانقاض".

وذكرت أن "الفحص المبدئي كشف وفاة خمسة أشخاص وإصابة آخر، ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم".

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