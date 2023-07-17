كتائب القسام تستعد لإحياء ذكرى كمين "أبو مطيبق" العسكري وسط القطاع





وتضيف كتائب القسام بأن العملية أسفرت في حينه عن مقتل

سبعة جنود وغنم قطعتي سلاح من نوع M16K و"استطاع المجاهدون الانسحاب من الموقع العسكري والعودة إلى قواعدهم، كما كان واضحاً في الفيديو الذي حصلت عليه كتائب القسام والذي يظهر انسحاب المجاهدين وتجاوزهم للخط الزائل وهم يحملون الأسلحة التي غنموها".



رام الله - دنيا الوطنتستعد كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة الوسطى، لإحياء الذكرى السنوية لعملية "أبو مطيبق" العسكرية التي وقعت إبان العدوان الإسرائيلي عام 2014.وحسب دعوات وزعتها كتائب القسام في المنطقة الوسطى، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، فأنه تجري الترتيبات لإحياء ذكرى كمين "أبو مطيبق" هذا العام، من خلال محاكاة كافة مراحل الكمين، وتصميم مسرح العمليات بحيث يكون متاحاً أمام الجمهور وذلك يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة عصراً على أرض المحاكم في مخيم المغازي، يتخلل ذلك عرض المقتنيات الخاصة بالعملية، وكذلك الأسلحة التي غنمها المجاهدون في الكمين.وتقول كتائب القسام إن عملية "أبو مطيبق" أحد أهم العمليات التي نفذتها، حيث تمكن 12 عنصراً منها من "تنفيذ عملية إنزال خلف خطوط العدو عبر نفق أعد مسبقاً"، يصل إلى منطقة "الأحراش" خلف موقع "أبو مطيبق" العسكري والذي يعتبر موقعاً للاستطلاع، شرق المنطقة الوسطى.