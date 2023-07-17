دولي

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول "خاطفي" الباحثة الإسرائيلية بالعراق

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول "خاطفي" الباحثة الإسرائيلية بالعراق
الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، تفاصيل جديدة حول ملابسات اختفاء الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، والتي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها مخطوفة بالعراق من قبل كتائب (حزب الله) الشيعية.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصادر عربية، لم تسمها، قولها إن "تسوركوف بادرت بلقاء خاطفيها في إطار بحث دكتوراه حول التحركات الشيعية في العراق، ركز على حركة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر".

وأضافت أن "تسوركوف اتصلت بنفسها برجل دين اسمه أحمد علواني، طلبت فيه لقاء ابن عمه محمد علواني، وهو مسؤول كبير في كتائب حزب الله بالعراق".

وبحسب القناة فإنه "خلال لقائهما الثاني مع تسوركوف، اكتشف الرجلان أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية وقررا اختطافها، وبعد ذلك، جرت محاولات على ما يبدو لنقلها إلى إيران".

ووفق  صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، فإن "تسوركوف البالغة من العمر (36 عاماً)، وهي محللة في شؤون الشرق الأوسط وطالبة الدكتوراه بجامعة برينستون، دخلت العراق أواخر العام الماضي بجواز سفرها الروسي قبل أن تختفي خلال آذار/ مارس الماضي".

وقالت إن "تسوركوف تلقت تحذيرات شخصية من قبل المسؤولين الإسرائيليين بشأن السفر إلى العراق، في الأشهر التي سبقت اختطافها، بعد تكرار إقامتها في البلاد".

وفي وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الحالي، أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق متعلق بحادثة الخطف، وذلك بعد أن حملت إسرائيل، بغداد مسؤولية سلامة الباحثة.

وكان مكتب نتنياهو، حمّل، في بيان كتائب (حزب الله) العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".

أخبار ذات صلة

درجات حرارة قياسية.. موجة حر غير مسبوقة في دول أوروبية

درجات حرارة قياسية.. موجة حر غير مسبوقة في دول أوروبية

أردوغان يبدأ جولة خليجية اليوم

أردوغان يبدأ جولة خليجية اليوم

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول &quot;خاطفي&quot; الباحثة الإسرائيلية بالعراق

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول "خاطفي" الباحثة الإسرائيلية بالعراق

قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

غالانت يصدر قراراً بشأن قضية جنود الاحتياط الممتنعين عن الخدمة العسكرية

غالانت يصدر قراراً بشأن قضية جنود الاحتياط الممتنعين عن الخدمة العسكرية

وكالة بلومبرغ تكشف: هكذا يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية

وكالة بلومبرغ تكشف: هكذا يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية

ما هو الجهاز الذي وضعه الأطباء في جسد نتنياهو؟

ما هو الجهاز الذي وضعه الأطباء في جسد نتنياهو؟

مسؤول أميركي كبير يوجه تحذيراً لروسيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب

مسؤول أميركي كبير يوجه تحذيراً لروسيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

﻿المفتي العام يدعو إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية

﻿المفتي العام يدعو إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الشيخ يلتقي مسؤولاً كويتياً ويضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الشيخ يلتقي مسؤولاً كويتياً ويضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم والدواجن بأسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم والدواجن بأسواق قطاع غزة

ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الـ43 من طلبتها.. جامعة النجاح الوطنية توقد شعلة الخريج

ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الـ43 من طلبتها.. جامعة النجاح الوطنية توقد شعلة الخريج

العملات: ارتفاع الدولار أمام الشيكل

العملات: ارتفاع الدولار أمام الشيكل

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة

منوعات

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

نادين الراسي تكشف عن مرض أصابها بطفولتها أبعد عنها صديقاتها

نادين الراسي تكشف عن مرض أصابها بطفولتها أبعد عنها صديقاتها

فيديو: حفيدة هيفاء وهبي تبهر الجمهور برقصها على أنغام جدّتها

فيديو: حفيدة هيفاء وهبي تبهر الجمهور برقصها على أنغام جدّتها

أثارت موجة من السخرية.. ياسمين عز توجّه نصيحة غريبة للسيدات

أثارت موجة من السخرية.. ياسمين عز توجّه نصيحة غريبة للسيدات

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

عربي

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

الأردن وقطر يحذران من استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها

الأردن وقطر يحذران من استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها

شاهد: حزب الله ينشر مقطع فيديو لمناورات تحاكي احتلال مستوطنات إسرائيلية

شاهد: حزب الله ينشر مقطع فيديو لمناورات تحاكي احتلال مستوطنات إسرائيلية