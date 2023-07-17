إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول "خاطفي" الباحثة الإسرائيلية بالعراق

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، تفاصيل جديدة حول ملابسات اختفاء الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، والتي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها مخطوفة بالعراق من قبل كتائب (حزب الله) الشيعية.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصادر عربية، لم تسمها، قولها إن "تسوركوف بادرت بلقاء خاطفيها في إطار بحث دكتوراه حول التحركات الشيعية في العراق، ركز على حركة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر".وأضافت أن "تسوركوف اتصلت بنفسها برجل دين اسمه أحمد علواني، طلبت فيه لقاء ابن عمه محمد علواني، وهو مسؤول كبير في كتائب حزب الله بالعراق".وبحسب القناة فإنه "خلال لقائهما الثاني مع تسوركوف، اكتشف الرجلان أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية وقررا اختطافها، وبعد ذلك، جرت محاولات على ما يبدو لنقلها إلى إيران".ووفق صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، فإن "تسوركوف البالغة من العمر (36 عاماً)، وهي محللة في شؤون الشرق الأوسط وطالبة الدكتوراه بجامعة برينستون، دخلت العراق أواخر العام الماضي بجواز سفرها الروسي قبل أن تختفي خلال آذار/ مارس الماضي".وقالت إن "تسوركوف تلقت تحذيرات شخصية من قبل المسؤولين الإسرائيليين بشأن السفر إلى العراق، في الأشهر التي سبقت اختطافها، بعد تكرار إقامتها في البلاد".وفي وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الحالي، أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق متعلق بحادثة الخطف، وذلك بعد أن حملت إسرائيل، بغداد مسؤولية سلامة الباحثة.وكان مكتب نتنياهو، حمّل، في بيان كتائب (حزب الله) العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".