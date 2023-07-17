الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة



وأفادت مصادر محلية في أريحا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت حارة "آل وهدان" وسط المخيم واعتقلت محمد زهير وهدان من منزله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بالمدينة واعتقلت الشاب عودة ابو جوهر من منزله.



وفي الخليل، اعتقل الشاب صبري بسام النجار عقب اقتحام منزله في منطقة وادي أبو كتيلة، والتي شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.



فيما اعتقل الشبان ثائر عوض ومحمد عوض ونديم صبارنة عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والتي شهدت هي الأخرى مواجهات شملت إحراق برج عسكري لقوات الاحتلال.



بينما اعتقل المحرر عبد المهدي الزهور من بيت كاحل في الخليل.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين محمد أبو الرز ونصرالله اللولو بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت، وفي نابلس اعتقلت الشاب محمد جهاد المسيمي عقب اقتحام منزله في نابلس الجديدة.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.







رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات وإصابة عدد من المواطنين.