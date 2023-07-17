عربي

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة
تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة
رام الله - دنيا الوطن
وقعت تونس والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

وقال الرئيس قيس سعيد، في كلمة ألقاها في قصر قرطاج خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم، إن تلك المذكرة نصصت على ضرورة التقارب بين الشعوب في وقت تتطلع فيه شعوب العالم الى التآزر والتعاضد، وفق ما نقلت وكالة (تونس إفريقيا) للأنباء.

وأكد ضرورة أن تكون تلك المذكرة "مشفوعة في اقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها.

وأضاف الرئيس التونسي في السياق ذاته " نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في اقرب الآجال" مشددا على ان الدول "تريد مساواة فعلية ولا تريد عطفا من دون احترام".

وبخصوص مسألة الهجرة والمهاجرين قال سعيد "نحن في حاجة اليوم الى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها قال شبكات إجرامية.

واعتبر أن الحل لقضية المهاجرين غير النظاميين ولأوضاعهم لا يمكن الا ان يكون جماعيا وذلك بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج.

بدورها، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني،  مذكرة التفاهم "خطوة هامة من أجل إحلال شراكة فعلية بين تونس والاتحاد الأوروبي لمجابهة أزمة الهجرة في المتوسط بشكل شامل ومندمج".

واعتبرت ميلوني، أنه "تم إنجاز هدف كبير بالتوقيع على هذه المذكرة "، مضيفة أنه تتويج "لعمل دبلوماسي كبير قام به الجميع بصبر وتفان"،حسب تعبيرها.

وشددت على ضرورة مواصلة العمل "بنفس الثبات من أجل تنفيذ مراحل هذه المذكرة " التي نص عليها بيان مشترك وقع في جوان 2023 في تونس.

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