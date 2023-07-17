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بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة
محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني في جدة
رام الله - دنيا الوطن
عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة، جلسة مباحثات رسمية، مع رئيس الوزراء، اليابانني فوميو كيشيدا.

وتركز البحث خلال الجلسة حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وعقب جلسة المباحثات، التقى الأمير بن سلمان، رئيس الوزراء الياباني، ورؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.

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