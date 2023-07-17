الشيخ يلتقي مسؤولاً كويتياً ويضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، عن تقدير دولة فلسطين وشكرها للحكومة الكويتية ولأمير دولة الكويت، وللشعب الكويتي، على مواصلة الدعم الكبير الذي يقدمونه لشعبنا الفلسطيني، وحرصهم على تجسيد مؤسسات الدولة.جاء ذلك خلال استقباله، في مقر المنظمة بمدينة رام الله، القائم بأعمال السفارة الكويتية لدى المملكة الأردنية الهاشمية مبارك الهاجري، والوفد المرافق له، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي.ووضع الشيخ الوفد الضيف في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالمستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وجهود القيادة الفلسطينية والمساعي الرامية دوليا إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.وأضاف أن "الزيارات التي تتوالى من الشعب الكويتي إلى فلسطين، للتآزر والتعاون والتعاضد مع الشعب الفلسطيني قيمتها عالية وكبيرة عندنا، وهي لا تقدر بثمن، وهذا دأب الشعب الكويتي تاريخيا مع القضية الفلسطينية".بدوره، أكد الوفد الضيف موقف الكويت الثابت والداعم لقرارات الحكومة الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، لإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.