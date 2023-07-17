قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

أفادت وسائل إعلام روسية، بمقتل شخصيْن على الأقل في حصيلة أولية لانفجارات هزت جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية، في وقت مبكر من صباح الاثنين.



وفي أعقاب ذلك، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، توقف حركة المرور على الجسر بسبب "أمر طارئ".



وقال سيرغي أكسيونوف، إن الحالة الطارئة "تتعلق بإحدى دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار الروسية"، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الأمر الطارئ الذي تسبب في إيقاف الحركة على الجسر، والذي شيدته موسكو قبل سنوات، وتفرض فيه إجراءات أمنية مشددة لحمايته من الهجمات.



من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قرب الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً، في حين ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجسر تعرض لهجومين، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تعرض مناطق في القرم، من بينها مدينة سيفاستوبول، لهجوم بطائرات مسيرة، قالت إنه لم يسفر عن أضرار.



وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرض جسر القرم الإستراتيجي لتفجير بواسطة شاحنة، ما تسبب في أضرار بالمنشأة، واتهم موسكو الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، في حين لم تعلن كييف مسؤوليتها عن الحادث.





رام الله - دنيا الوطن