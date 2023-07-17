دولي

قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور
جسر القرم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام روسية، بمقتل شخصيْن على الأقل في حصيلة أولية لانفجارات هزت جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية، في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وفي أعقاب ذلك، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، توقف حركة المرور على الجسر بسبب "أمر طارئ".

وقال سيرغي أكسيونوف، إن الحالة الطارئة "تتعلق بإحدى دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار الروسية"، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الأمر الطارئ الذي تسبب في إيقاف الحركة على الجسر، والذي شيدته موسكو قبل سنوات، وتفرض فيه إجراءات أمنية مشددة لحمايته من الهجمات.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قرب الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً، في حين ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجسر تعرض لهجومين، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، تعرض مناطق في القرم، من بينها مدينة سيفاستوبول، لهجوم بطائرات مسيرة، قالت إنه لم يسفر عن أضرار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرض جسر القرم الإستراتيجي لتفجير بواسطة شاحنة، ما تسبب في أضرار بالمنشأة، واتهم موسكو الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، في حين لم تعلن كييف مسؤوليتها عن الحادث.

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول &quot;خاطف&quot; الباحثة الإسرائيلية بالعراق

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول "خاطف" الباحثة الإسرائيلية بالعراق

قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

غالانت يصدر قراراً بشأن قضية جنود الاحتياط الممتنعين عن الخدمة العسكرية

غالانت يصدر قراراً بشأن قضية جنود الاحتياط الممتنعين عن الخدمة العسكرية

وكالة بلومبرغ تكشف: هكذا يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية

وكالة بلومبرغ تكشف: هكذا يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية

ما هو الجهاز الذي وضعه الأطباء في جسد نتنياهو؟

ما هو الجهاز الذي وضعه الأطباء في جسد نتنياهو؟

مسؤول أميركي كبير يوجه تحذيراً لروسيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب

مسؤول أميركي كبير يوجه تحذيراً لروسيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب

تفاصيل &quot;مناقشة طارئة&quot; بين غالانت ورئيس أركان الجيش

تفاصيل "مناقشة طارئة" بين غالانت ورئيس أركان الجيش

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيخ يلتقي مسؤولاً كويتياً ويضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الشيخ يلتقي مسؤولاً كويتياً ويضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الـ43 من طلبتها.. جامعة النجاح الوطنية توقد شعلة الخريج

ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الـ43 من طلبتها.. جامعة النجاح الوطنية توقد شعلة الخريج

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة

أبو هولي: العدوان المتواصل على شعبنا استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ 1948

أبو هولي: العدوان المتواصل على شعبنا استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ 1948

قيادي بحزب الشعب: حماية التمثيل الموحدة لشعبنا يتطلب إعادة الاعتبار لمضمون ومكانة منظمة التحرير

قيادي بحزب الشعب: حماية التمثيل الموحدة لشعبنا يتطلب إعادة الاعتبار لمضمون ومكانة منظمة التحرير

التربية تنظم ورشة حول الارتقاء بواقع القراءة

التربية تنظم ورشة حول الارتقاء بواقع القراءة

منوعات

فيديو: حفيدة هيفاء وهبي تبهر الجمهور برقصها على أنغام جدّتها

فيديو: حفيدة هيفاء وهبي تبهر الجمهور برقصها على أنغام جدّتها

أثارت موجة من السخرية.. ياسمين عز توجّه نصيحة غريبة للسيدات

أثارت موجة من السخرية.. ياسمين عز توجّه نصيحة غريبة للسيدات

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

&quot;لازم نديهم وقتهم&quot;.. نادين الراسي ترد على تصريحات بشأن &quot;المثلية الجنسية&quot;

"لازم نديهم وقتهم".. نادين الراسي ترد على تصريحات بشأن "المثلية الجنسية"

ياسمين صبرى تعلن موعد طرح فيلمها الجديد &quot; أبو نسب&quot;

ياسمين صبرى تعلن موعد طرح فيلمها الجديد " أبو نسب"

بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء ولامع

بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء ولامع

عربي

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

السودان: مقتل خمسة أشخاص في قصف غربي الخرطوم

السودان: مقتل خمسة أشخاص في قصف غربي الخرطوم

وزير الخارجية الأردني يبدأ زيارة إلى قطر

وزير الخارجية الأردني يبدأ زيارة إلى قطر