غالانت يصدر قراراً بشأن قضية جنود الاحتياط الممتنعين عن الخدمة العسكرية





ويقدر مسؤولون في الجيش، بأن نهاية الأسبوع المقبل أو بدايته سنكون أمام مع عدد جديد من جنود الاحتياط الذين سينضمون إلى الاحتجاج ورفض الخدمة.





وكانت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) نقلت عن "محافل رفيعة" في الأجهزة الأمنية في إسرائيل، عن قلقها من تبعات الخطة القضائية.

وقالت: إن تقليص حجة المعقولية قد يمس بالدفاع القضائي الذي يتمتع به ضباط الجيش من تقديمهم الى المحاكمة جنائيا في لاهاي.



وتواصل لجنة "الدستور والقانون والقضاء البرلمانية" في إسرائيل، مناقشة مشروع قانون تقليص حجة المعقولية تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في (كنيست).

وهدد أعضاء المعارضة في اللجنة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا في حال لم يتم استنفاد جميع المداولات حول مشروع هذا القانون، مطالبين باستدعاء جهات مهنية أخرى إلى اللجنة وبتمديد المهلة لتقديم تحفظات.

رام الله - دنيا الوطنقرر وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، اليوم الاثنين عدم التدخل في التعامل مع قضية جنود الاحتياط الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية.ونقل الصحفي الإسرائيلي، دورون كدوش من إذاعة الجيش، بأن غالانت ترك المجال والحرية الكاملة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي في التعامل مع القضية وكيفية التعامل معها.