شؤون فلسطينية

ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الـ43 من طلبتها.. جامعة النجاح الوطنية توقد شعلة الخريج

ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الـ43 من طلبتها.. جامعة النجاح الوطنية توقد شعلة الخريج
خريجو جامعة النجاح
رام الله - دنيا الوطن
في أجواء من البهجة والسرور وفي أول مسير إيقاد "شعلة الخريج" في تاريخها، شهدت جامعة النجاح الوطنية مساء الأحد  حفلاً كبيراً لإيقاد شعلة الخريج، ايذاناً ببدء حفلات تخريج الفوج الثالث والأربعين من طلبتها.

وبدأ الحفل بمسير للطلبة أوائل الجامعة والكليات والأقسام، وطلبة كلية الشرف، بمشاركة عشيرة جوالة ومنجدات جامعة النجاح الوطنية وجوالة ومنجدات شعلة القدس، حيث انطلق حوالي 100 خريج وخريجة من الحرم الجامعي القديم يحملون شعلة التخريج بمسير كشفي وصولاً إلى الحرم الجامعي الجديد وإيقاد الشعلة فيه وسط أجواء تفاعلية من المشاركين من أسرة الجامعة.

وجاء ذلك بحضور أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، ونوابه ومساعديه، وعمداء الكليات، وبمشاركة أعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأهالي الخريجين.

وتحدث أ. رائد الدبعي عن الجامعة وجيل المؤسسين والجهود العظيمة التي بذلت من أجل بناء الحرم الجامعي الجديد خلال الانتفاضة الثانية، وعن نجاح الجامعة في أن تصبح جامعة فلسطين الأولى وكيف تتجاوز جامعات الاحتلال في العديد من التصنيفات الدولية، وأنها استطاعت أن ترتقي الى مصاف الجامعات الدولية.

وأعلن أ.د. زيد عن أوائل الجامعة من الكليات العلمية والإنسانية، حيث كانت الطالبة خولة شعبلو الأولى على الكليات العلمية، والطالبة طيف حنون الأولى على الكليات الإنسانية. وهنأ الطلبة الأوائل وأهاليهم بالتميز الذي حققوه، وأعرب عن فخره بهم، وأضاف" في كل عام تخرج النجاح النخب المتميزة من طلبتها لخدمة هذا الوطن المعطاء"، وتمنى لهم مستقبلاً عملياً واعداً.

هذا وعزفت فرق الكشافة النشيد الوطني الفلسطيني ثم قرأت الفاتحة على أرواح الشهداء.

وبهذا تكون الجامعة قد أعلنت عن البدء في حفلات تخريجها وذلك يوم الإثنين الموافق 17/7/2023 بتكريم أوائل الطلبة من الكليات والأقسام وطلبة كلية الشرف، ثم تخريج طلبة الكليات حتى نهاية يوم الجمعة 21/7/2023.

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