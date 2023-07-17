دولي

وكالة بلومبرغ تكشف: هكذا يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية

وكالة بلومبرغ تكشف: هكذا يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية
وكالة أميركية تكشف بأن سلاح الجو الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (بلومبرغ) الأميركية عن مسؤولين في جيش الاحتلال، بأن سلاح الجو يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف هجومية، ولتسريع العمليات اللوجستية في عملياته. 

وقالت الوكالة إنه "بالرغم من أن الاستخدام العملياتي للذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي لا تزال سرية، إلا أن تصريحات المسؤولين في جيش الاحتلال، على مر السنين، تشير إلى أنه اكتسب خبرة كبيرة في هذه الأنظمة المثيرة"، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وأضافت (بلومبرغ) أنه في السنوات الأخيرة، وسّع الجيش الإسرائيلي استخدامه للذكاء الاصطناعي ليشمل وحدات مختلفة، وهو يشغل بنية رقمية معقدة مخصصة لتفسير كميات هائلة من لقطات الطائرات بدون طيار وكاميرات المراقبة، وصور الأقمار الصناعية، والإشارات الإلكترونية، والاتصالات عبر الإنترنت وغيرها من البيانات للاستخدام العسكري. 

وتابعت: تم تكليف وحدة مخصصة في وحدة التجسس "8200" بالجيش، بالتعامل مع هذا الفيض من المعلومات، وتم بناء بعض الأنظمة من قبل خبراء أمنيين إسرائيليين، بينما تم تدريب البعض الآخر في الوحدة لمتابعة كاميرات نقاط التفتيش، ومشاهدة آلاف الساعات من اللقطات للتعرف على الأشخاص والأشياء الأخرى، وتم تطوير التقنيات من قبل الجيش نفسه.

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