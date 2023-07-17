شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة
استمرار تأثر طقس فلسطين بالموجة الحارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين هذه الليلة، دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين يوم الثلاثاء، فيكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء يكون طقس فلسطين حارًا الى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة ، و درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر:

 1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 36-25 34-25 34-25 بيت لحم 36-25 34-25 34-25
رام الله والبيرة 35-24 33-24 33-24 طولكرم 36-26 35-26 35-25
نابلس 37-25 35-25 35-25 قلقيلية 36-26 35-26 35-25
جنين 40-26 39-26 39-26 سلفيت 36-25 34-25 34-25
طوباس 41-27 40-27 40-27 روابي 35-25 33-25 33-25
الخليل 35-24 33-24 33-24 غزه 34-27 32-27 32-27
أريحا 44-30 43-30 43-30 خانيونس 34-27 32-27 32-27
الأغوار الشمالية 42-28 41-28 41-28 رفح 35-26 33-26 33-26

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