أريحا: الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان ويصيب مواطناً ويعتقل آخرين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، بمدينة أريحا.وأفادت مصادر محلية في أريحا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت حارة "آل وهدان" وسط المخيم واعتقلت محمد زهير وهدان من منزله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بالمدينة واعتقلت الشاب عودة ابو جوهر من منزله.