شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، الليلة، مركبات المواطنين، عند مدخل قرية بيتين الغربي، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا عند المدخل الغربي لقرية بيتين بحماية قوات الاحتلال، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتحطم زجاج عدد منها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن مواجهات اندلعت في القرية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت، صوب الشبان، والمنازل.

كما هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين عند مدخل قرية حارس غرب سلفيت.

وقال المواطن، تيسير كليب، إن عددا من المستوطنين تجمعوا عند مدخل القرية، وأغلقوه، وهاجموا مركبته بالحجارة  بينما  كان  هو وعائلته بداخلها، وفق (وفا).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تصدوا للمستوطنين، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق.

في السياق تجمهر  عشرات  المستوطنين،  مساء اليوم الأحد،  على شارع قلقيلية - نابلس الرئيسي، بحماية جنود الاحتلال، ما أدى لعرقلة حركة المواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين تجمعوا قرب مفترق قرية جيت شرق قلقيلية، وحملوا لافتات وشعارات عنصرية ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى عرقلة حركة مركبات المواطنين.

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