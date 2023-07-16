طقس فلسطين.. راصد جوي يكشف تطورات الموجة الحارة

رام الله - دنيا الوطنأكد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأحد، بأن تأثر فلسطين بالموجة الحارة، سيستمر يوم غد الاثنين.وأضاف في منشور له، أنه من المتوقع أن تتراجع قليلاً يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تعاود الحرارة ارتفاعها مع نهاية الأسبوع.ووفق دائرة الأرصاد الجوية فإن غداً الاثنين يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وبعد غد الثلاثاء تستمر البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.