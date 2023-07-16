دولي

مسؤول أميركي كبير يوجه تحذيراً لروسيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب

مسؤول أميركي كبير يوجه تحذيراً لروسيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه مسؤول أميركي كبير اليوم الأحد، تحذيراً لروسيا، بشأن اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وحذّر مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، خلال مقابلة مع قناة (سي بي أس) الأمريكية، موسكو، من عواقب الانسحاب من اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وشدد على أن انسحاب روسيا من الاتفاقية المذكورة سيعود عليها بـ "تكلفة دبلوماسية كبيرة جداً"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لا يستطيع التنبؤ بما سيقوم به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حيال انتهاء مدة اتفاقية شحن الحبوب يوم 17 تموز/يوليو الجاري.

وحذّر المسؤول الأمريكي من "تكلفة دبلوماسية كبيرة جداً" قد تواجهها روسيا في حال انسحبت من اتفاقية شحن الحبوب.

وأكد أن الولايات المتحدة "مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة."

ومن المقرر انتهاء الصفقة الحاسمة التي تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، الاثنين، ما لم توافق روسيا على التمديد. 

وذكرت وكالة (رويترز) للأنباء، بأن آخر سفينة سافرت بموجب اتفاق البحر الأسود، غادرت ميناء أوديسا في ساعة مبكرة، صباح الأحد.

وأخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في محادثة هاتفية، السبت، أن الصفقة لم تحقق أهدافها، حسب ما نقلت (سي إن إن) الأميركية.

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