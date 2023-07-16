رجال أعمال يناقشون سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن









رام الله - دنيا الوطنناقش اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفلسطين.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاحد في مدينة رام الله بين مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين ممثلا برئيسه المهندس محمد العامور وملتقى رجال الأعمال الأردني الفلسطيني ممثلا برئيسه المهندس نظمي عتمة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين ممثلة بالسيد صلاح البيطار.واكد الاجتماع على أهمية دور الاتحاد في قيامه بالتواصل والتشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية الممثلة للقطاع الخاص بين البلدين.وتطرق المجتمعون الى القضايا الأساسية والتي من شأنها أن تشكل خطط وبرامج مستقبلية قابلة للتطبيق خلال المرحلة القادمة والتي تؤثر إيجابا في النهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني والأردني، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.وأكد العامور على ضرورة توحيد جميع الجهود التي تصب في خدمة القطاع الخاص الفلسطيني والأردني والتي من شأنها ان تشكل واقع قابل للتطبيق على الأرض، مشيرا الى أنه تم وضع تصورات مشتركة بين القطاع الخاص الفلسطيني والأردنيبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمة والحكومية مع كافة الجهات ذات العلاقة لمحاولة تذليل العقبات التي تواجه جميع القطاعات الاقتصادية في البلدين.ولفت العامور الى الدور الهام الذي يلعبه إتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين واتحاد رجال الأعمال العرب في هذا السياق.ومن جانبه شكر العتمة اتحاد رجال الاعمال الفلسطينيين في سعيه لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاردن وفلسطين مثمنا جهوده الكبيرة والدور الاقتصادي الهام ومساهمته في تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين.بدوره اكد البيطار ان اتحاد رجال الاعمال العرب حريص على تطوير العلاقات الثنائية بين رجال الاعمال تحت مظلة مجالس الاعمال المشتركة ما بين فلسطين والأردن.وحضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بسام الأعرج، عدنان قرش، الدكتور سالم أبو خيزران، معاوية القواسمي، رياض النمورة، وكل من السيد أمجد النوباني نائب رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، و سامر الظاهرالمدير التنفيذي للملتقى وجهاد عقل مدير عام جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين-القدس.