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السودان: الجيش يجدد اتهامه للدعم السريع باستهداف مستشفى في أم درمان

السودان: الجيش يجدد اتهامه للدعم السريع باستهداف مستشفى في أم درمان
جانب من إطلاق النار في السودان
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش السوداني اليوم الأحد، إن قصفاً نفذته قوات الدعم السريع استهدف مستشفى في أم درمان، "تسبب في أضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات".

وأضاف في بيان له، بأن "القصف المدفعي تسبب أيضاً بأضرار في عدد من غرف التنويم، وإصابة سيدة مريضة بالمركز".

وكان الجيش اتهم قوات الدعم السريع بقصف مستشفى الطوارئ والإصابات ومركز غسيل الكلى التابع له في أم درمان بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة 22، وفق (سكاي نيوز) عربية.

ومن جهة أخرى، قالت قوات الدعم السريع إنها حققت نصرا جديدا على قوات الجيش، الأحد، بالسيطرة الكاملة على قيادة اللواء 61 بمدينة كاس بولاية جنوب دارفور.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها "استولت على 13 عربة قتالية بكامل عتادها، و70 مدفعا بأنواع مختلفة، وأسرت قائد اللواء 61 برتبة عقيد، و30 فردا من القوة برتب مختلفة".

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