أمين عام التعاون الإسلامي ورئيس الوزراء الياباني يناقشان الوضع في العالم الإسلامي



ناقش الاجتماع الأوضاع في العالم الإسلامي والقضايا المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما قضية فلسطين، ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب، والوضع في أفغانستان ومنطقة الساحل، ومكافحة الإسلاموفوبيا.



كما ناقش الجانبان آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي واليابان في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.



وأشاد الأمين العام بالمستوى الممتاز للعلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي واليابان، وأعرب عن تقديره لدور اليابان النشط في بناء السلام المستدام والحوار بين الحضارات والتنمية في العالم.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم مع د. فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.