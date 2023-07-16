تفاصيل "مناقشة طارئة" بين غالانت ورئيس أركان الجيش





وتركزت المناقشة حول "الخوف من الإضرار بكفاءة وقدرة الجيش الإسرائيلي بعد الاحتجاجات والتلويح بالعصيان العسكري إثر خطة إضعاف القضاء".





وفي ختام المناقشة قال غالانت وهاليفي إنهما يفكران في طرح الموضوع أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الأيام المقبلة وتقديم صورة له عن الوضع.





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، عقد اليوم مناقشة عُرِّفت بأنها "مناقشة طارئة" مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي وكبار المسؤولين.