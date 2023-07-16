دولي

تفاصيل "مناقشة طارئة" بين غالانت ورئيس أركان الجيش

تفاصيل "مناقشة طارئة" بين غالانت ورئيس أركان الجيش
وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، عقد اليوم مناقشة عُرِّفت بأنها "مناقشة طارئة" مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي وكبار المسؤولين.

وتركزت المناقشة حول "الخوف من الإضرار بكفاءة وقدرة الجيش الإسرائيلي بعد الاحتجاجات والتلويح بالعصيان العسكري إثر خطة إضعاف القضاء".

وفي ختام المناقشة قال غالانت وهاليفي إنهما يفكران في طرح الموضوع أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الأيام المقبلة وتقديم صورة له عن الوضع.

أخبار ذات صلة

تفاصيل &quot;مناقشة طارئة&quot; بين غالانت ورئيس أركان الجيش

تفاصيل "مناقشة طارئة" بين غالانت ورئيس أركان الجيش

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة

نتنياهو يُوعز بطرد عضو من حزب ليكود فوراً

نتنياهو يُوعز بطرد عضو من حزب ليكود فوراً

تقييم لجيش الاحتلال: لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع حزب الله

تقييم لجيش الاحتلال: لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع حزب الله

بريطانيا: تعديل وزاري مرتقب سيطيح بوزير الدفاع

بريطانيا: تعديل وزاري مرتقب سيطيح بوزير الدفاع

الصين وروسيا تتأهبان لمناورات عسكرية مشتركة

الصين وروسيا تتأهبان لمناورات عسكرية مشتركة

المعارضة في إسرائيل تلوح باللجوء إلى القضاء ضد لجنة الدستور

المعارضة في إسرائيل تلوح باللجوء إلى القضاء ضد لجنة الدستور

مقتل 33 شخصاً على الأقل جرّاء فيضانات في كوريا الجنوبية

مقتل 33 شخصاً على الأقل جرّاء فيضانات في كوريا الجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: الوزير الصالح يتفقد بلدات كوبر وعطارة ودير السودان والمزرعة الغربية

شاهد: الوزير الصالح يتفقد بلدات كوبر وعطارة ودير السودان والمزرعة الغربية

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تحتفل بإطلاق الخدمات الاستشارية الإدارية

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تحتفل بإطلاق الخدمات الاستشارية الإدارية

قيادي في فتح: الصين سند وداعم قوي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

قيادي في فتح: الصين سند وداعم قوي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا

معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا

صور.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم فعالية &quot;نجدّف من أجل كوكبٍ أزرق&quot; على شاطئ البحر

صور.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم فعالية "نجدّف من أجل كوكبٍ أزرق" على شاطئ البحر

بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة

بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة

مدى يرحب بإطلاق سراح الصحفي عواودة ويطالب بوقف سياسة توقيف الصحافيين

مدى يرحب بإطلاق سراح الصحفي عواودة ويطالب بوقف سياسة توقيف الصحافيين

وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بهذا الموعد

وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بهذا الموعد

منوعات

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

&quot;لازم نديهم وقتهم&quot;.. نادين الراسي ترد على تصريحات بشأن &quot;المثلية الجنسية&quot;

"لازم نديهم وقتهم".. نادين الراسي ترد على تصريحات بشأن "المثلية الجنسية"

ياسمين صبرى تعلن موعد طرح فيلمها الجديد &quot; أبو نسب&quot;

ياسمين صبرى تعلن موعد طرح فيلمها الجديد " أبو نسب"

بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء ولامع

بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء ولامع

شاهد.. أحمد السبكي يشن هجوماً على تامر حسني

شاهد.. أحمد السبكي يشن هجوماً على تامر حسني

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

عربي

أمين عام التعاون الإسلامي ورئيس الوزراء الياباني يناقشان الوضع في العالم الإسلامي

أمين عام التعاون الإسلامي ورئيس الوزراء الياباني يناقشان الوضع في العالم الإسلامي

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

مصدر أمني عراقي: قصف جوي تركي شمال أربيل

مصدر أمني عراقي: قصف جوي تركي شمال أربيل

السودان: حميدتي يُشكّل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة

السودان: حميدتي يُشكّل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة