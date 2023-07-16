الشرطة بغزة: نحذر من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة





وأوضح البطنيجي في تصريح صحفي، أن الشرطة اتخذت عددًا من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون.





ولفت إلى أن المباحث العامة ستكثف من انتشارها مع كافة عناصر الشرطة في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس السبت، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، سيكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس، الموافق 20 تموز/ يوليو 2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps.

وأضافت: "عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، الفرع الأدبي 54641، فرع الريادة والأعمال 3917، الفرع الشرعي 1242، الفروع المهنية 3486".











رام الله - دنيا الوطنحذر المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العميد أيمن البطنيجي، اليوم الأحد، من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر نهاية الأسبوع الجاري.