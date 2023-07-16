شاهد: الوزير الصالح يتفقد بلدات كوبر وعطارة ودير السودان والمزرعة الغربية

تفقد وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، بلدة المزرعة الغربية في محافظة رام الله والبيرة.واطّلع من خلال رئيس البلدية بسام الخطيب على أهم المشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى أبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية وبخاصة تأهيل مجموعة من الطرق الداخلية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي وخطته للعمل خلال المرحلة المقبلة.وفي رسالة دعم وتأييد ومناصرة لبلدة كوبر وأهلها في مواجهة الاطماع الاستيطانية ومحاولة قطعان المستوطنين فرض امر واقع على الأرض في منطقة الباطن من خلال سعيهم لإقامة بؤرة استيطانية جديدة بحماية من قوات الاحتلالووجه الوزير الصالح التحية لاهالي كوبر والقرى المحيطة لنضالهم وثباتهم ومقاومتهم وتصديهم بكل قوة لهذه الاطماع وطردهم للمستوطنين من المنطقة بكل الوسائل المتاحة لديهم.وأكد الصالح لرئيس البلدية شوكت البرغوثي وللمجلس البلدي دعم الوزارة الكامل وجاهزيتها لتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لتثبيت المواطنين في اراضيهم، وبخاصة العمل سريعا على فتح الطرق الواصلة للمناطق المستهدفة وانارتها لتسهيل وصول المواطنين لاراضيهم واستغلالها وتعزيز التواجد فيها.وفي بلدة عطارة، اطّلع الصالح على أهم الاحتياجات من المشاريع التطويرية والتنموية وبخاصة فيما يتعلق بتأهيل الطرق الداخلية، وتأهيل شارع العين الذي يعتير متنفسا للشارع الرئيسي ويهدف إلى تخفيف الازمة المرورية بالشارع الرئيسي، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي.وتفقد الصالح عددا من المواقع التي تسعى البلدية لتطويرها، وأوعز للطواقم بالوزارة والمديرية متابعة كافة الاحتياجات والقضايا التي جرى طرحها خلال الزيارة، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.وفي بلدة دير السودان بمحافظة رام الله والبيرة، التقى الوزير م. مجدي الصالح مع رئيس واعضاء المجلس القروي واستمع منهم لشرح مفصل حول طبيعة الاحتياجات من المشاريع التطويرية وبخاصة تأهيل عدد من الطرق الداخلية وشبكة المياه، ومناقشة قضايا تتعلق بالمخطط الهيكلي والمياه وغيرها، إضافة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمتابعات المجلس مع الوزارات والمؤسسات واحتياجات المواطنين ومتطلباتهم بشكل عام.