شاهد: مستوطنون يحتشدون قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم













رام الله - دنيا الوطناحتشد مستوطنون، مساء اليوم الأحد، قرب بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا قرب مفترق مستوطنة "تكواع" الجاثمة على أراضي المواطنين، بالقرب من الشارع الرئيس، وسط تخوفات من تنفيذهم اعتداءات على مركبات المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يشار إلى أن ثلاثة مستوطنين أصيبوا أحدهم بحالة خطيرة في الأربعينات من عمره، صباح اليوم، جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار نحو حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة مستوطنين وانسحب المنفذ من المكان.