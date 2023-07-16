فيديو.. كيف تمكنت قوات الاحتلال من اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في تقوع؟

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال منفذ العملية بعد محاصرة أحد المساجد.



ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من إصابة ثلاثة مستوطنين بجروح متفاوتة بينها خطيرة لمستوطن في الأربعينات من عمره، صباح اليوم، جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم.



ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار نحو حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة مستوطنين وانسحب المنفذ من المكان.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (تقوع) هو عمار النجار يبلغ من العمر (26 عاماً) من سكان مدينة الخليل.ووفق ما زعمته قناة (كان) الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، فإن النجار أنه "أحد نشطاء حركة حماس".وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار في تقوع، اليوم الأحد، بعد حصاره داخل مسجد تحصّن به وسط مدينة بيت لحم.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط إغلاق كافة مداخلها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الذين يتصدون للاقتحام.وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات على إثر ذلك مع قوات الاحتلال، على طريق القدس الخليل وسط بيت لحم.