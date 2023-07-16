فيديو.. كيف تمكنت قوات الاحتلال من اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في تقوع؟
كشف (القناة 14) الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب تقوع.
ووفق القناة فإنه "منذ وقوع الحادثة انطلقت عملية في لواء (غوش عتصيون) بمساعدة غرفة عمليات خاصة تتكون من جهاز (شاباك) والوحدة 8200 وقوة دوفدفان (مستعربون) بعد وصول معلومات استخبارية عن وجود المنفذ داخل مسجد في بيت لحم.
وأضافت بأن قوة من "حرس الحدود" قامت بحصار المنطقة بالكامل، فيما رافقت الطائرات المسيرة الجنود على الأرض لجمع المعلومات الاستخبارية في الوقت الفعلي".
وأكدت بأنه "تم العثور على سيارة المنفذ في مكان آخر بمدينة بيت لحم".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال منفذ العملية بعد محاصرة أحد المساجد.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (تقوع) هو عمار النجار يبلغ من العمر (26 عاماً) من سكان مدينة الخليل.
ووفق ما زعمته قناة (كان) الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، فإن النجار أنه "أحد نشطاء حركة حماس".
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار في تقوع، اليوم الأحد، بعد حصاره داخل مسجد تحصّن به وسط مدينة بيت لحم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط إغلاق كافة مداخلها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الذين يتصدون للاقتحام.
وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات على إثر ذلك مع قوات الاحتلال، على طريق القدس الخليل وسط بيت لحم.
ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من إصابة ثلاثة مستوطنين بجروح متفاوتة بينها خطيرة لمستوطن في الأربعينات من عمره، صباح اليوم، جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم.
ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار نحو حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة مستوطنين وانسحب المنفذ من المكان.
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