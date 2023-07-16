قيادي في حماس: عمليات المقاومة ستبقى متواصلة ومتصاعدة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك إن عملية تقوع تأتي ردًا على عربدة المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وإرهاب الاحتلال ضد أرضنا ومقدساتنا.وأضاف في تصريح صحفي، أن العملية تؤكد على فشل المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي في وقف المقاومة بالضفة ونضال وجهاد شعبنا ضد الاحتلال.وأكد أبو كويك على أن عمليات المقاومة ستبقى متواصلة ومتصاعدة، وتثبت سعي شعبنا الحثيث بتضحيات ودماء أبنائه إلى تحرير أرضه وإنسانه ومقدساته.وتابع: "نحن كشعب فلسطيني نسعى إلى الحرية والانعتاق من الاحتلال الذي يجب أن يخرج هو ومستوطنوه من أرضنا، وأن يتاح لنا كباقي شعوب الأرض أن نعيش أحرارا وكرماء فوق أرضنا وأن نبني دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".