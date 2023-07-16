المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تحتفل بإطلاق الخدمات الاستشارية الإدارية

رام الله - دنيا الوطناحتفلت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم بمقرها، بإطلاق خدماتها الاستشارية أمام مؤسساتنا الفلسطينية، وتسليم التقرير النهائي للاستشارة الأولى لمؤسسة المواصفات والمقاييس.تأتي هذه الاحتفالية تتويجاً للخدمة الاستشارية التجريبية المقدمة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث تولت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة ممثلة بدائرة الدراسات والاستشارات، بالتعاون والشراكة مع خبرائها المستشارين وفريق التخطيط في مؤسسة المواصفات والمقاييس، تقديم الخبرة والدعم الفني والتوجيه اللازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس لتمكينها من إعداد خطتها الاستراتيجية الخمسية (2023-2029) والخطة التنفيذية للعام 2023.وعُقد الاحتفال بحضور كل من رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، وز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس وزير الاقتصاد الوطني الوزير خالد العسيلي، ومديرعام مؤسسة المواصفات والمقاييس الوكيل المهندس حيدر حجة، والمدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الوكيل وجدي زياد.وقدم مدير دائرة الدراسات والاستشارات أ. علاء حماد، ورئيس قسم الاستشارات أ. علا حمودة عرضاً تقديمياً حول الاستشارة التجريبية المقدمة من المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، كما قام الوكيل المهندس حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بتقديم عرض حول منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية ومخرجات العمل.وأعرب الأستاذ محمد شريعة رئيس الفريق الاستشاري، عن فخره بالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وقيادتها ودائرة الدراسات والاستشارات، وبهذه التجربة في إطلاق الخدمات الاستشارة في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والتي ستعملعلى توطين الخدمة الاستشارية في دولة فلسطين، وتقليل التكاليف المالية وتعزيز الأداء المؤسسي.وقال وزير الاقتصاد الوطني الوزير خالد العسيلي، إننا نعتز ونفتخر بالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وأشكر الوزير موسى أبو زيد وكافة طواقم المدرسة الوطنية والمستشارين الذين شاركوا في إعداد الاستشارة تطوعاً، فنحن بحاجة ماسة لمؤسسة تقدم خدمات استشارية مجاناً لكافة قطاعات الدولة.وتابع العسيلي: أن المدرسة الوطنية نموذج للإبداع الفلسطيني المساهم في تفجير الطاقات المبدعة لدى الشباب الفلسطيني، ونحن فريق عمل واحد وهذا ما أقسمنا عليه أمام فخامة الرئيس بأن نكمل بعضنا البعض لخدمة أهدافنا الوطنية والمواطن الفلسطيني.وأضاف العسيلي، أننا نثمن هذه التجربة الاستشارية وهي باكورة تعاون مثمر بين المدرسة الوطنية وكافة مؤسسات الدولة، فمعروف أن الخدمات الاستشارية مكلفة جداَ وينفق عليها مبالغ كبيرة، اليوم هي موجودة وبالمجان في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، إن ما شاهدناه اليوم شيء مذهل ونشكر مؤسسة المواصفات والمقاييس على الثقة العالية التي أوليتمونا إياها، فهذه مبادرة تبين أن المؤسسات الفلسطينية لديها القدرة الاستثنائية في نقل الخبرة.وأضاف أبو زيد، أن هذه الإرادة لا تأتي إلا من قادة يصنعون الفرق، واليوم نبرق رسالة لكل الذين يضيق أفقهم بالقدرات بالمحلية، بأن في داخل كل موظف آمن في بلده والرسالة التي يحملها إخلاص ومعرفة وخبرة وعلم ومواصفات قيادية، ونحن لاندعي العلم والمعرفة والخبرة ومن لا يمتلك هذه المواصفات لا يجب أن يخوض العمل العام.وتقدم أبو زيد بالشكر للفريق الاستشاري المساند لفريق المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في هذه الاستشارة، وهم ثلة من الكفاءات والخبرات المتنوعة من قطاعات الدولة العامة والأهلية والخاصة، (أ. محمد شريعة / جامعة القدس، أ. ايمن الميمي / غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، أ. هنادي براهمة /وزارة التنمية الاجتماعية).يذكر أن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة سوف تبدأ بتقديم الخدمات الاستشارية الإدارية، في عشرة مجالات متنوعة وشاملة لكافة مؤسسات الدولة وحسب أولوياتها واحتياجاتها بما يسهم في تحقيق التنمية الإدارية الشاملة في الدولة.