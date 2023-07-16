معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا





وجرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم بحضور د. أحمد الرجوب مدير عام التراث العالمي والسيد اياد حمدان مدير عام مديرية السياحة والاثار في محافظة اريحا والاغوار.





ورحبت معايعة بسدر والوفد المرافق له، مشيدةً بالعلاقة المميزة بين وزارة السياحة والاثار وبلدية أريحا والتي تساهم في الحفاظ على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني والنهوض بالواقع السياحي في مدينة أريحا مما جعلها مقاصد سياحي مهم على المستوى الدولي والمحلي.





معايعة تحدثت عن الجهود المشتركة بين الجانبين في اعداد ملف ترشيح "أريحا القديمة/ تل السلطان" لإدراجه على قائمة (يونسكو) للتراث العالمي والمتوقع تسجيله رسميا خلال الفترة القريبة القادمة، وكذلك تعاون البلدية في اعداد ملف قصر هشام وحماية المواقع الأثرية وتطوير البنية التحتية السياحية.





وأكد على استعداد البلدية لتقديم كامل الدعم والاسناد للحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية في مدينة أريحا وتطويرها من خلال الشراكة مع وزارة السياحة والاثار.

وناقش الطرفان تعزيز تنمية المواقع التراثية والسياحية في مدينة أريحا، وتنظيم برامج وفعاليات سياحية واعلامية على هامش تسجيل أريحا القديمة/ تل السلطان على قائمة التراث العالمي، والتعاون في تنفيذ مشروع تطوير تل السلطان وتأهيله كموقع تراث عالمي من حيث الخدمات السياحية وترويج قيم الموقع العالمية الاستثنائية بما يشجع السياحة الداخلية والخارجية.

وبدوره، فقد شكر رئيس بلدية أريحا السيد عبد الكريم سدر الوزيرة معايعة على التعاون الكبير، مؤكدا على أهمية دور وزارة السياحة والآثار في تطوير مدينة أريحا ومواقعها الأثرية وترويجها كأحد أهم المقاصد السياحية الدولية والمحلية والذي تضمن ترويج أريحا وابرازها كأقدم مدينة مسورة في العالم، وقصر هشام كأحد أهم مواقع التراث للفن والعمارة الاسلامية المبكرة في العالم. وشدد السيد سدر على ضرورة ادراج مزيدا من موقع أريحا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي الامر الذي سوف يساهم في الترويج لهذه المواقع والحفاظ على هويتها الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر والوفد المرافق له.