شؤون فلسطينية

صور.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم فعالية "نجدّف من أجل كوكبٍ أزرق" على شاطئ البحر

صور.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم فعالية "نجدّف من أجل كوكبٍ أزرق" على شاطئ البحر
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت اليوم الأحد فعالية الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف تحت مسمي "نجدف من أجل كوكب أزرق" التي نظمها الاتحاد بالشراكة مع مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين حيث تضمنت العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية بالإضافة إلى النشاطات الترفيهية للأطفال.

وشارك في فعالية التجديف أكثر من 15 متسابق من عدة فئات مختلفة من ذوي الهمم فئة رجال ونساء، والشباب والصبايا وشارك في الفعالية أكاديميات التجديف من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد والتي تمثل:- نادي تشامبونز، نادي غزة الرياضي، نادي الأصدقاء، نادي شباب رفح، نادي شباب دير البلح، جمعية الشبان المسيحية بالإضافة إلى الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوى الإعاقة، كما شارك في الفعاليات المختلفة جمعية نوي للثقافة والفنون، وجمعية انقاذ المستقبل الشبابي.

وحضر إلى الفعالية ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف وقام بممارسة رياضة التجديف على شاطئ البحر بالإضافة إلى الكرة الشاطئية، معبراً عن سروره بمشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الحدث المميز في قطاع غزة.

وأكد أن إمكانات وقدرات الشباب في فلسطين كبيرة، وإننا نرى الشباب يتفوقون في كل جانب من جوانب الحياة، ونحن فخورون بقدرتنا على المساهمة في تمكين الشباب في جميع القطاعات"، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار المتواصل في الأعمال والشباب والصحة والتعليم نحو تنمية اقتصادية مستدامة في فلسطين.

من جهته شكر محمد القيشاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف السيد سفين على جهوده في دعم الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداّ أن رحيله سيكون خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني متمنياً له النجاح في مهمته القادمة، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة التي تجمع اتحاد الشراع مع الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر لفلسطين في جميع القطاعات.

وأشار القيشاوي إلى أنّ تنظيم هذه الفعالية الهامّة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي جاءت لتؤكد على العلاقة القوية التي تجمع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف مع الاتحاد الأوروبي وللمساهمة في نشر وتعزيز رياضة الشراع والتجديف في قطاع غزة .

وقدّم القيشاوي درع تكريم لسفين على جهوده الكبيرة في دعم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف ودوره الفعّال في خدمة شعبنا وتقديراً له.

وتخلل الفعاليات العديد من الفقرات الرياضية والترفيهية حيث قام فريق التزلج على الماء في الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف باستعراض تزلج كما قام فريق الكرة الطائرة التابع لجمعية إنقاذ المستقبل الشبابي بمباراة ودية للكرة الشاطئية شارك بها السيد سفين والعديد من الأنشطة المائية المختلفة.

وفي الختام تقدم ممثل الاتحاد الأوروبي وممثلين عن اتحاد الشراع والتجديف لتكريم الفائزين في الفعالية والأندية والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح الحدث البحري المميز.


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