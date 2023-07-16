الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنغادر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة في زيارة سياسية.ومن المتوقع أن يلتقي هرتسوغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما سيلقي خطاباً في مجلس النواب، وفق (القناة السابعة) الإسرائيلية.وكان هرتسوغ، التقى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، وذلك قبل توجه الأول إلى الولايات المتحدة.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن هرتسوغ ونتنياهو ناقشا القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران لزعزعة استقرار المنطقة.وكان وزير إسرائيلي من حزب (ليكود) الحاكم، قال إن الإدارة الأميركية تتعامل مع نتنياهو، "بشكل مهين".ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) تصريحات للوزير الذي لم تكشف عن اسمه وخلال محادثة مغلقة قوله: إن "الإدارة الأمريكية تتصرف بشكل غير عادل ومهين تجاه نتنياهو".في السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير قوله: "آمل وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستحترم الناخب الإسرائيلي الذي اختارنا".