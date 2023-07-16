تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة

رام الله - دنيا الوطنعقدت الفصائل في قطاع غزة، اليوم الأحد، اجتماعا مع شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة، حول أزمة الكهرباء الحالية في القطاع.وقالت الفصال في بيان لها، إنها بادرت لعقد اجتماع خاص مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة حيث استضافت في مقر لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية رئيس شركة توزيع الكهرباء خليل شقفة ورئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل.ولفتت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، حيث استمع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية الى إحاطة من الضيفين وخلص الإجتماع أن حل مشكلة الكهرباء يتطلب بذل أقصى الجهود مع جميع الأطراف لزيادة كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة.وناشد المجتمعون على وجه الخصوص الأشقاء في جمهورية مصر العربية "الذين نقدر دورهم ودعمهم لشعبنا لإعادة وصل وتشغيل خطوط الكهرباء المصرية على وجه السرعة وزيادة كمياتها، وستعقد الفصائل الفلسطينية لقاءً قريباً مع الأشقاء في مصر لمتابعة هذا الموضوع."كما دعوا دولة قطر إلى الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والاسناد لشعبنا وفي المقدمة منها تقديم المنحة القطرية بكل بنودها .ودعت الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة استبعاد حاجات ومتطلبات شعبنا المعيشية عن التجاذبات السياسية .وحملت الفصائل الاحتلال المسؤولية عن الاستمرار في حصار قطاع غزة وخنق مواطنيه وندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لرفع الحصار الجائر والظالم عن قطاع غزة والذي يرتقي لجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وليعلم الاحتلال أن شعبنا يعرف وجهته لكسر الحصار الظالم المفروض على غزة، وهو أوعى من أن يقع في مخططات الاحتلال.ودعت شركة توزيع الكهرباء إلى مراعاة أحوال المواطنين، خاصة الأسر الفقيرة، فيما يتعلق بتركيب العدادات الذكية، بحيث يتم مراعاة الأسر الفقيرة ومستحقي الشئون الاجتماعية من تركيب هذه العدادات خلال هذه المرحلة، مع شحن رصيد كهرباء مناسب للأسر الفقيرة التي تم تركيب عدادات ذكية في منازلهم، وبذل كل الجهود الفنية نحو معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة.كما دعت إلى إعادة النظر في اتفاقية انشاء شركة التوليد التي تمت قبل 25 عاماً، بما يحقق مصلحة شعبنا أولاً، وستتابع القوى والفصائل هذا الملف الشائك والمعقد وصولاً إلى رفع المعاناة عن شعبنا.وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية انها ستستمر في بذل كل الجهود وإجراء الاتصالات على كافة المستويات من أجل التخفيف من معاناة شعبنا وإيجاد مخارج للتغلب على أزمة الطاقة بكل جوانبها والتي يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عنها.