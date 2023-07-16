بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة

رام الله - دنيا الوطنافتتحت بلدية روابي، شمال محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة "كيوسنتر"، بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.وحضر الافتتاح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومؤسس مدينة روابي بشار مصري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، ورئيس بلدية روابي إبراهيم الناطور.كما شهد الافتتاح إطلاق خدمة تقديم المعاملات والطلبات إلكترونيا وربطها بالدفع إلكترونيا، بالإضافة إلى إطلاق دليل خدمات الجمهور بتمويل ودعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية كذلك.ويأتي افتتاح مركز الخدمات الأول في المدينة، ضمن خطة بلدية روابي القائمة على توفير الخدمات البلدية للجمهور، وتطوير العلاقة بين البلدية والمواطنين من ناحية حصر كل الخدمات التي تقدمها دوائر البلدية المختلفة تحت سقف واحد تيسيراً على المواطن الفلسطيني.وسيعمل المركز على ضبط سير المعاملات المقدمة لدى دوائر البلدية المختلفة عبر برنامج إلكتروني تم تزويد البلدية به، من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والذي سيقوم بالحفاظ على سير ممنهج للمعاملات وفق إطار زمني وتكاليف محددة، وبصورة تساعد في حفظ المعاملات بطريقة آمنة، إضافة إلى تجهيزها خلال وقت قياسي.وأكد الوزير الصالح أهمية افتتاح مثل هذا المركز الهام والحيوي، الذي من شأنه التسهيل على السكان وتسريع الوقت اللازم لتقديم الخدمة لهم، وتوجيههم بالشكل الصحيح بما يحقق الاستجابة السريعة، من خلال توظيف كل الوسائل التقنية الحديثة للتواصل مع الجمهور وخدمته، وبما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، الأمر الذي يعزز الثقة بين الهيئة المحلية والمجتمع المحلي.وأضاف أن الوزارة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للهيئات المحلية كافة، سواء من خلال رفدها بالمشاريع التطويرية الممولة من الوزارة، أو من خلال الشركاء المانحين من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إضافة إلى تطوير قدرات العاملين في البلديات والمجالس القروية في شتى المجالات، من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة لتوجيههم وإرشادهم، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحكم المحلي، جراء إقرار العديد من التشريعات والأنظمة والأحكام الناظمة لعمل الهيئات المحلية.من جهته، قال الناطور، "إن افتتاح هذا المركز يأتي ليؤكد الدعم المتواصل من وزارة الحكم المحلي ممثلة بالوزير مجدي الصالح وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لكل البلديات والمجالس المحلية، وهنا تتجسد الشراكة والعلاقة الإستراتيجية القائمة لخدمة المواطن الفلسطيني وتقديم الأفضل له دوماً".وأضاف أن "المركز الجديد وإضافة إلى موقعه المتميز، سيعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفي وقت قياسي، من خلال جميع الطرق المتاحة يدويا وإلكترونيا، وفق دليل خدمات وإجراءات واضحة ومعلنة وبكل شفافية ممكنة، بالإضافة إلى خدمة تقديم المعاملات والطلبات إلكترونيا، التي أصبحت متاحة حاليا، وربطها بالدفع إلكترونيا، بما يحقق مزيدا من السهولة والتخفيف على مقدمي الطلبات".