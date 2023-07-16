شؤون فلسطينية

بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة

بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت بلدية روابي، شمال محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة "كيوسنتر"، بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وحضر الافتتاح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومؤسس مدينة روابي بشار مصري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، ورئيس بلدية روابي إبراهيم الناطور.

كما شهد الافتتاح إطلاق خدمة تقديم المعاملات والطلبات إلكترونيا وربطها بالدفع إلكترونيا، بالإضافة إلى إطلاق دليل خدمات الجمهور بتمويل ودعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية كذلك.

ويأتي افتتاح مركز الخدمات الأول في المدينة، ضمن خطة بلدية روابي القائمة على توفير الخدمات البلدية للجمهور، وتطوير العلاقة بين البلدية والمواطنين من ناحية حصر كل الخدمات التي تقدمها دوائر البلدية المختلفة تحت سقف واحد تيسيراً على المواطن الفلسطيني.

وسيعمل المركز على ضبط سير المعاملات المقدمة لدى دوائر البلدية المختلفة عبر برنامج إلكتروني تم تزويد البلدية به، من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والذي سيقوم بالحفاظ على سير ممنهج للمعاملات وفق إطار زمني وتكاليف محددة، وبصورة تساعد في حفظ المعاملات بطريقة آمنة، إضافة إلى تجهيزها خلال وقت قياسي.

وأكد الوزير الصالح أهمية افتتاح مثل هذا المركز الهام والحيوي، الذي من شأنه التسهيل على السكان وتسريع الوقت اللازم لتقديم الخدمة لهم، وتوجيههم بالشكل الصحيح بما يحقق الاستجابة السريعة، من خلال توظيف كل الوسائل التقنية الحديثة للتواصل مع الجمهور وخدمته، وبما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، الأمر الذي يعزز الثقة بين الهيئة المحلية والمجتمع المحلي.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للهيئات المحلية كافة، سواء من خلال رفدها بالمشاريع التطويرية الممولة من الوزارة، أو من خلال الشركاء المانحين من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إضافة إلى تطوير قدرات العاملين في البلديات والمجالس القروية في شتى المجالات، من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة لتوجيههم وإرشادهم، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحكم المحلي، جراء إقرار العديد من التشريعات والأنظمة والأحكام الناظمة لعمل الهيئات المحلية.

من جهته، قال الناطور، "إن افتتاح هذا المركز يأتي ليؤكد الدعم المتواصل من وزارة الحكم المحلي ممثلة بالوزير مجدي الصالح وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لكل البلديات والمجالس المحلية، وهنا تتجسد الشراكة والعلاقة الإستراتيجية القائمة لخدمة المواطن الفلسطيني وتقديم الأفضل له دوماً".

وأضاف أن "المركز الجديد وإضافة إلى موقعه المتميز، سيعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفي وقت قياسي، من خلال جميع الطرق المتاحة يدويا وإلكترونيا، وفق دليل خدمات وإجراءات واضحة ومعلنة وبكل شفافية ممكنة، بالإضافة إلى خدمة تقديم المعاملات والطلبات إلكترونيا، التي أصبحت متاحة حاليا، وربطها بالدفع إلكترونيا، بما يحقق مزيدا من السهولة والتخفيف على مقدمي الطلبات".

أخبار ذات صلة

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تحتفل بإطلاق الخدمات الاستشارية الإدارية

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تحتفل بإطلاق الخدمات الاستشارية الإدارية

قيادي في فتح: الصين سند وداعم قوي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

قيادي في فتح: الصين سند وداعم قوي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

صورة.. إعلام الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية إطلاق النار قرب تقوع

صورة.. إعلام الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية إطلاق النار قرب تقوع

معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا

معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا

صور.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم فعالية &quot;نجدّف من أجل كوكبٍ أزرق&quot; على شاطئ البحر

صور.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم فعالية "نجدّف من أجل كوكبٍ أزرق" على شاطئ البحر

تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة

تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة

بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة

بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة

مدى يرحب بإطلاق سراح الصحفي عواودة ويطالب بوقف سياسة توقيف الصحافيين

مدى يرحب بإطلاق سراح الصحفي عواودة ويطالب بوقف سياسة توقيف الصحافيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تحتفل بإطلاق الخدمات الاستشارية الإدارية

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تحتفل بإطلاق الخدمات الاستشارية الإدارية

معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا

معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا

صور.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم فعالية &quot;نجدّف من أجل كوكبٍ أزرق&quot; على شاطئ البحر

صور.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم فعالية "نجدّف من أجل كوكبٍ أزرق" على شاطئ البحر

بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة

بلدية روابي تفتتح مركز خدمات الجمهور في المركز التجاري للمدينة

مدى يرحب بإطلاق سراح الصحفي عواودة ويطالب بوقف سياسة توقيف الصحافيين

مدى يرحب بإطلاق سراح الصحفي عواودة ويطالب بوقف سياسة توقيف الصحافيين

نادي السلام يطلق فعاليات مخيم اليافعين الأول &quot; للطلائع 6&quot; بغزة

نادي السلام يطلق فعاليات مخيم اليافعين الأول " للطلائع 6" بغزة

وفد من النضال الشعبي يكرم والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد

وفد من النضال الشعبي يكرم والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد

تفاصيل لقاء عبد القادر والمطران الشوملي

تفاصيل لقاء عبد القادر والمطران الشوملي

منوعات

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

بالصور.. أول ظهور لابنة نسرين أمين والجمهور يتفاعل

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

شاهد.. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بعد رقصها مع شاب بملابس جريئة

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

ما حقيقة هجرة هاني رمزي لكندا؟

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

بالفيديو.. لقطة عفوية تجمع بين نانسي عجرم وابنتها تثير تفاعلاً

&quot;لازم نديهم وقتهم&quot;.. نادين الراسي ترد على تصريحات بشأن &quot;المثلية الجنسية&quot;

"لازم نديهم وقتهم".. نادين الراسي ترد على تصريحات بشأن "المثلية الجنسية"

ياسمين صبرى تعلن موعد طرح فيلمها الجديد &quot; أبو نسب&quot;

ياسمين صبرى تعلن موعد طرح فيلمها الجديد " أبو نسب"

بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء ولامع

بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء ولامع

شاهد.. أحمد السبكي يشن هجوماً على تامر حسني

شاهد.. أحمد السبكي يشن هجوماً على تامر حسني

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

فتحي عبد الوهاب يعلق على استخدام صوره للسخرية

عربي

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

الأولى منذ 2010.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا

مصدر أمني عراقي: قصف جوي تركي شمال أربيل

مصدر أمني عراقي: قصف جوي تركي شمال أربيل

السودان: حميدتي يُشكّل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة

السودان: حميدتي يُشكّل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة

الأردن: تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم

الأردن: تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم