نادي السلام يطلق فعاليات مخيم اليافعين الأول " للطلائع 6" بغزة

رام الله - دنيا الوطنأطلق نادي السلام للأشخاص لذوي الإعاقة أمس السبت، فعاليات مخيم "طلائع السلام 6" النوعي الأول من نوعه لفئة اليافعين من ذوي الإعاقة، بتمويل من"مؤسسة أورو بالستاين" الفرنسية المساندة للشعب الفلسطيني، ويستمر في نشاطاته باستراحة المواءمة على شاطئ مدينة غزة حتى نهاية الأسبوع الجاري.ويهدف مخيم طلائع السلام 6 الذي يستهدف 60 ناشئاً من ذوي الإعاقة بالأنشطة والفعاليات الهادفة، دمج الاطفال ذوي الاعاقة مع الأطفال دون الإعاقة بنسخته السادسة في أنشطة وألعاب رياضية متنوعة.وقال ظريف الغرة رئيس مجلس إدارة نادي السلام، عقب انتهاء حفل الافتتاح، إن النادي يعمل على الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة وتنمية مواهبهم، والانفتاح على المجتمع المحلي والتعاون والتقييم المشترك كفريق عمل واحد هدفه خدمة هذه الفئة، ودمجهم في المجتمع وزرع الثقة في نفوسهم ليقدموا أفضل ما لديهم من طاقات خبيئة، والعمل على اكتشافها بعيون ثاقبة متخصصة والارتقاء بها والعمل على النهوض بها بأفضل وجه.وشكر الغرة مؤسسة أورو كونهم شركاء لدعم فئة الأطفال ذوي الاعاقة، والشركاء على تلبيتهم الدعوة ودعم تلك الفئات المهمة في المجتمع الفلسطيني، من خلال دمجهم في نشاطات مفيدة لهم وتحسن من ظروفهم.بدوره، أعرب محمد العربي مدير المشاريع في نادي السلام، عن سعادته بعمل المخيم الصيفي وقدم عظيم شكره وامتنانه للمؤسسات المشاركة وخاصة مؤسسة" أورو بالستاين" على تمويل المخيم الرائع.وشكر العربي مديرة مؤسسة اورو بالستاين الفرنسية"اوليفيا زيمور" التي تهتم بالقضايا الفلسطينية ودعم ذوي الإرادة والهمم العالية في فلسطين، وخاصة في مثل هذه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام.من جانبها، عبرت مديرة المخيم حنان الريفي عن شكرها لنادي السلام ومجلس إدارته لمشاركته الفاعلة بالدعم والتجهيز للمخيم، وإحضار الأطفال من ذوي الاعاقة، شاكره الداعمين للمخيم، مشيرة إلى أن شعار المخيم هذه السنة مع الاطفال الرائعين يوحي بضرورة تحدي الاشخاص ذوي الاعاقة لهذا الواقع الصعب والمشاركة في نواحي الحياة لإيصال صوتهم والعمل على تحسين ظروفهم اليومية وإشراكهم في أنشطة عديدة مفيدة.يشار إلى أن هذا المخيم الهادف إلى دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من النشاطات الرئيسية التي ينفذها نادي السلام كل عام و للمرة السادسة تعزيزا لانتماء ذوي الإعاقة من الأطفال في مجتمعاتهم.