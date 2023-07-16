شؤون فلسطينية

وفد من النضال الشعبي يكرم والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد

وفد من النضال الشعبي يكرم والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كرمت جبهة النضال الشعبي والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد خلال زيارة قام بها وفد من الجبهة ضم عضو المكتب السياسي للجبهة مراد حرفوش، وعضوي اللجنة المركزية نصره قبلاني وليزا منصور،وسكرتير كتلة نضال المرأة فرع رام الله ورود داغر، وعضو قيادة فرع رام الله ثائر الطريفي ، وذلك في اطار الذكرى ٥٦ للانطلاقة.

واشاد حرفوش بتضحيات عائلة ابو حميد النضالية التي قدمت الشهداء والأسرى في سبيل الدفاع عن شعبنا وحقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أن مسيرة شعبنا النضالية مستمرة رغم كافة اجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر وحيث يتعرض الأسرى لكافة اجراءات القمع والتنكيل والحرمان من أبسط الحقوق.

ومن جانبها، قالت قبلاني إن والدة الأسير أبو حميد الصابرة والمناضلة تمثل نموذجا للمرأة الفلسطينية التي عانت وما زالت تعاني من قهر الاحتلال.

ومن جانبها، ثمنت والدة الاسير أبو حميد هذه الزيارة وهذا التكريم ، وأن كافة الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال ضد الاسرى وعائلات الشهداء لن يثنيهم عن مواصلة النضال وأن الوقوف مع عائلات الاسرى والشهداء يشد من أزرهم.

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