تفاصيل لقاء عبد القادر والمطران الشوملي

رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر بالمطران وليم الشوملي النائب البطريركي لبطريركية اللاتين في مدينة القدس.وجرى خلال اللقاء الذي عقد في الصرح البطريركي وحضره مستشار الهيئة باسم بدرة، استعراض الأوضاع التي تشهدها مدينةالقدس والاستهداف الذي يتعرض له الوجود المسيحي من جانب الجمعيات الاستيطانيةالمدعومة من الاحتلال.وأكد عبد القادر على أهمية الوجودالمسيحي في مدينة القدس وضرورة الدفاع عنه باعتباره يشكل عنواناً حضارياً وتاريخياً للمدينة المقدسة، مضيفاً ان الوجود المسيحي ليس وجوداً عددياً بقدر ما هومكون أساسي للهوية العربية للمدينة المقدسة.وأشار عبد القادر الى ضرورة تكاتفكافة الكنائس المسيحية للتصدي للمخططات الهادفة للاعتداء على الأوقاف المسيحية وتقويض الوجود المسيحي في مدينة القدس.وأشاد عبد القادر بالوحدة التاريخيةوالعلاقات الأخوية التي تربط أبناء الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين، مؤكداً بأنالصراع مع الاحتلال هو صراع سياسي وأن المقدسيين مسلمين ومسيحيين متوحدون في خندقواحد للدفاع عن عروبة مدينتهم وعن مقدساتهم ووجودهم على أرضهم.واستمع عبد القادر الى شرح مفصل منالمطران الشوملي حول الجهود التي تقوم البطركية في الحفاظ على العقارات المسيحيةوصون الوجود المسيحي في مدينة القدس، واستعرض المطران الشوملي عدداً من مشاريعالإسكان التي قامت بها البطركية من أجل تثبيت صمود المواطنين في مدينة القدس.وفي نهاية اللقاء، أعرب عبد القادر عنشكره للمطران الشوملي مثمناً الجهود الوطنية التي تقوم بها بطركية اللاتين من أجلخدمة المواطنين وتقديم كافة اشكال الدعم والاسناد للحفاظ على وجودهم وصمودهم في المدينة المقدسة.