شؤون فلسطينية

القدس: ورشة عمل لتعزيز كوادر الدفاع المدني في حماية الطبيعة

القدس: ورشة عمل لتعزيز كوادر الدفاع المدني في حماية الطبيعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقد مشروع محميات فلسطين ورشة عمل تدريبية لرفع قدرات كوادر جهاز الدفاع المدني في حماية الطبيعة في محافظة القدس_الرام، بمشاركة الممثل الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل د. شتيفان كوديلا، والمدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة أ. سائد الشوملي ومدير الدفاع المدني في القدس المقدم بهاء العصا وممثلي عن سلطة جودة البيئة.

وقال د. كوديلا بأن البرنامج التدريبي يأتي لاكتساب المعرفة لكوادر الدفاع المدني عن مكونات التنوع الحيوي وفي آلية التعامل مع الحيوانات البرية والأفاعي.

وأشاد بدور جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في مساعدة المجتمع المحلي وفي حماية الطبيعة والبيئة من خلال الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الحيوانات البرية والطيور والأفاعي ومكافحة التلوث والحماية من الكوارث الطبيعية.

وتضمنت الورشة التدريبية، عرضا من قبل سلطة جودة البيئة حول التنوع الحيوي في فلسطين، وفيما قدم الشوملي عرضا مفصلا حول انواع الطيور والحيوانات البرية في فلسطين وآليات الضبط لها والأفاعي.

واستعرض عمر ابراهيم المختص في مجال الزواحف، انواع الافاعي في فلسطين والإسعاف الأولي من لدغات الأفاعي.

وتخلل الورشة، نقاشا حول آليات ضبط الحيوانات والطيور البرية من البيوت والمخازن عند تلقي بلاغات عن وجودها أو طلب المساعدة، ومداخلات واستفسارات مختلفة حول عمليات الرقابة والتفتيش على المحالّ التجارية الخاصة بالحيوانات البرية والطيور.

يذكر بأن الورشة التدريبية تأتي بتنظيم من الجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني في القدس، ضمن مشروع محميات فلسطين وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

ويسعى المشروع إلى تعزيز القدرات الفنية لكوادر الدفاع المدني والشرطة البيئية ومفتشي سلطة جودة البيئة والزراعة في مجال حماية الطبيعة من خلال معرفة آليات ضبط الحيوانات البرية والطيور وكيفية التعامل مع الأفاعي بكافة أنواعها.

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