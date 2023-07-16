شؤون فلسطينية

وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة غزة برئاسة العالول

وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة غزة برئاسة العالول
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود مويس في مكتبه برام الله وفداً من جامعة غزة برئاسة حسام العالول رئيس هيئة الإشراف العليا.

ونقل العالول للوزير تحيات رئيس الجامعة حسن أبو جراد ورئيس مجلس الأمناء رياض الخضري حيث قدم وفد الجامعة شرحاَ مفصلاً عن تطور مسيرة الجامعة الأكاديمية شاكراَ الوزير أبو مويس رعايته واهتمامه بجامعة غزة.

بدوره، أشاد  وزير التعليم العالي  بجودة العملية التعليمية وتنوع البرامج الأكاديمية بجامعة غزة واهتمامها بطلبتها وخريجيها ومتابعتها لبرامج الشراكة مع الجامعات المحلية والدولية ، وقدم لجامعة غزة الاعتماد الخاص ببرنامج ماجستير المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات متمنياً لجامعة غزة المزيد من التقدم والنجاح.

وضم الوفد رئيس هيئة الاشراف العليا حسام العالول وعلي منصور نائب رئيس الجامعة للشؤون الخارجية وكمال راضي عضو هيئة الاشراف العليا ويونس أبو سمرة عضو مجلس الأمناء.

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