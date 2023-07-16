الهباش يهنئ طلبة المعاهد الأزهرية بغزة لتفوقهم بالثانوية الأزهرية

رام الله - دنيا الوطنهنأ قاضي قضاة فل سطين،مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، طلبة وطالبات المعاهد الأزهرية لتفوقهم بامتحانات الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية الستة للعام الدراسي 2022-2023م، بقسميها العلمي والأدبي والتي أعلنت نتائجها قبل أيام.وقدم قاضي القضاة التهاني والتبريكات لذوي الطلبة ولعمادة المعاهد الأزهرية وكوادرها الإدارية والتعليمية ولجميع الطلبة والطالبات، معتبراً تفوقهم انجازاً علمياً تفخر به فلسطين، مشيداً بالأداء المتميز لهذا الصرح العلمي الذي نفخر به جميعاً.وأكد الهباش أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المعاهد الأزهرية في فلسطين ويتابع مسيرة المعاهد لحظة بلحظة وبتعليمات واضحة لكل ذوي العلاقة بتذليل أية عقبات قد تواجه عمل المعاهد الأزهرية بالإضافة الى العمل الجاري لافتتاح فروع جديدة للمعاهد الأزهرية في كافة المدن الفلسطينية وخاصة مدينة القدس المحتلة، ناقلاً شكر عمادة المعاهد الأزهرية وأكاديمييها وطلبتها الرئيس على هذا الاهتمام والمتابعة من قبل فخامته والذي يلمسه الجميع على أرض الواقع.وقدم قاضي القضاة شكره أيضاً لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على متابعته اليومية للمعاهد الأزهرية في فلسطين وتقديم كل ما يلزم لنجاح عملها على أكمل وجه بالإضافة الى تقديم المنح الأزهرية لطلبة المعاهد وبشكل سنوي للدراسة في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن التواصل مع فضيلة الإمام الأكبر دائم وبشكل مستمر لدعم المعاهد الأزهرية وتقديم كل ما يلزم لتطورها ودعم رسالتها.